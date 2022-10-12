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Сегодня, 14:50

Тренер Махачева допустил, что Оливейра может нокаутировать Ислама

Давид Хачатрян

Тренер российского бойца UFC Ислама Махачева (22-1) Хавьер Мендес считает, что Чарльз Оливейра (33-8) обладает мощью, способной нокаутировать Махачева.

«Ислам всесторонне развитый боец, — отметил Мендес в UFC Unfiltered. — Послушайте, если мы захотим драться в стойке, мы будем драться в стойке. Если мы захотим перевести бой в партер, мы переведем в партер.

Могу сказать одно: Ислам будет диктовать условия. Мы будем контролировать ход поединка. Однако всякое случается. Ислама нокаутировали прежде. Я не утверждаю, что этого больше никогда не повторится. У Чарльза есть сила в руках и набор навыков, чтобы это осуществить».

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Махачевым и Оливейрой состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
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