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Сегодня, 13:40

Тренер Махачева: «Ислам и Волкановски проведут реванш»

Давид Хачатрян
Ислам Махачев (справа) и Александр Волкановски.
Фото Global Look Press
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Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес уверен, что чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) еще раз встретится с чемпионом полулегкого дивизиона Александром Волкановски (25-1).

«Очевидно, что бой с Волкановски — большой вызов, — сказал Мендес в интервью Submission Radio. — Алекс стал тем вызовом, о котором мне сказал Хабиб [Нурмагомедов]. Хабиб чувствовал, что Алекс будет самым сложным испытанием для Ислама и что Махачев должен будет провести все пять раундов. Вот что он чувствовал. А я сказал: «Ну, не знаю, Ислам на тренировках выглядел фантастически». Но Хабиб чувствовал, что бой будет сложнее, чем я предполагал. Так что все было именно так, как думал Хабиб. Это был действительно тяжелый бой. Мы получили место в pound-for-pound не просто так, и мы выиграли у парня, который является величайшим в полулегком дивизионе и одним из величайших в истории.
Я уверен, что UFC захочет организовать матч-реванш, поэтому я не вижу причин, почему этого не должно произойти. Это было бы здорово. Фанатам это понравится. Думаю, что и Ислам будет «за». И, очевидно, Алекс тоже, ведь он называет себя Александром Великим, и он оправдывает это имя. Он чувствует, что победил, но это то, что должен чувствовать каждый боец. И да, я думаю, что в будущем они, вероятно, проведут матч-реванш.
Когда они снова столкнутся — это будет совсем другой поединок. Но этот бой не будет легким ни для Ислама, ни для Волкановски. Ни в коем случае. Посмотрим, что будет дальше. Я уверен, что Яир [Родригес] следующим подерется с Волкановски».

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
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