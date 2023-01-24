Тренер Макгрегора назвал возможных соперников Конора

Главный тренер экс-чемпиона UFC в полулегком и легком весе Конора Макгрегора (22-6) Джон Кавана уверен, что ирландец вернется в октагон в 2023 году.

«Готов поставить свой дом на то, что в этом году Конор вернется в октагон, — сказала Канава на The MMA Hour. — Я общался с ним вчера или позавчера. Сейчас идут интересные переговоры. Не могу сказать больше, но я уверен, что в этом году Конор вернется в октагон.

Мы встретимся, он назовет несколько имен, и тогда я пойму, кто вызывает в нем огонь. Для меня важно, чтобы его соперник вызывал у него эмоции, потому что для подготовки к бою он должен найти мотивацию. Что заставит его снять шелковые штаны и пойти в потный спортзал? Еще пара миллионов долларов? Вряд ли. Он уже был двойным чемпионом. Ключевое значение играет сам соперник, его навыки.

Это определенно Нейт Диас. Джастин Гэтжи мог бы стать интересным вариантом. Майкл Чендлер отличный атлет. Все эти варианты великолепны. Но нужно найти одно имя, которое заставит Конора встать со стула и начать двигаться. Если я увижу в нем отсутствие интереса к поединку, я начну нервничать. Тогда тренировочный лагерь пройдет в очень жесткой обстановке. А если он будет готовиться под бойца, бой с которым его мотивирует, лагерь пройдет очень легко».

Макгрегор в последнем бою проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (29-7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.