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Сегодня, 17:10

Тренер Минеева оценил вероятность выступления Шары Буллета на турнире UFC в Абу-Даби

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Расул Магомедалиев, тренер чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе Владимира Минеева, назвал сроки, когда в UFC назначат дату дебютного поединка Шарабутдина Магомедова, известного как Шара Буллет.

«Могу сказать, что Шара с вероятностью на 60 процентов выступит на турнире UFC в Абу-Даби. Соперника у нас пока нет. И нет новостей на этот счет. Не могу сказать, конкретно из-за чего откладывается его дебют в лиге. Допинг-тесты мы не обсуждали, хотя находимся на связи», — приводит слова Магомедалиева MMA.Metaratings.ru.

В конце прошлого года Шара Буллет подписал контракт с UFC. Россиянин будет выступать в средней весовой категории. Согласно Sherdog, на его счету 11 побед и 0 поражений.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/trener-mineeva-ocenil-veroyatnost-vystupleniya-shary-bulleta-na-turnire-ufc-v-abu-dabi-264285/
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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