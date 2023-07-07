Тренер Минеева оценил вероятность выступления Шары Буллета на турнире UFC в Абу-Даби

Расул Магомедалиев, тренер чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе Владимира Минеева, назвал сроки, когда в UFC назначат дату дебютного поединка Шарабутдина Магомедова, известного как Шара Буллет.

«Могу сказать, что Шара с вероятностью на 60 процентов выступит на турнире UFC в Абу-Даби. Соперника у нас пока нет. И нет новостей на этот счет. Не могу сказать, конкретно из-за чего откладывается его дебют в лиге. Допинг-тесты мы не обсуждали, хотя находимся на связи», — приводит слова Магомедалиева MMA.Metaratings.ru.

В конце прошлого года Шара Буллет подписал контракт с UFC. Россиянин будет выступать в средней весовой категории. Согласно Sherdog, на его счету 11 побед и 0 поражений.