Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
UFC
Bellator
PFL
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 18:54

Тренер Минеева рассказал, как бы сложился бой против Шары Буллета

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Telegram Дзен

Тренер Владимира Минеева по ударной технике Умар Умахандибиров в интервью «СЭ» рассказал, как бы сложился бой против непобежденного Шарабутдина Магомедова по прозвищу Шара Буллет.

— В марте этого года Минеев должен был провести защиту титула [AMC Fight Nights], встретившись с Шарой Буллетом. Шара перешел в UFC, этого боя не будет. Если бы он состоялся, то кто бы победил? Кто был бы фаворитом?

— Когда человек не хочет отвечать, в таких случаях он говорит: «Клетка покажет», чтобы никого не обидеть (улыбается). Ну, противостояние было бы жесткое. Очень жесткое. Думаю, все-таки мощь Вовы была бы... Честно скажу, в этот момент Вова был очень мощный. Он и сейчас мощный. Если бы это еще проходило по К-1, то здесь, конечно, было бы... Здесь ММА. Но они не боролись бы. Думаю, бой закончился бы в стойке. Рубка была бы очень серьезная. Думаю, доминирующим был бы все равно Вова. Но опять-таки — это спорт. Тут все по щелчку. Из ниоткуда удар [может прилететь]. Тем более они оба владеют хорошей техникой.

Бой между Минеевым и Шарой Буллетом должен был состояться в одном из турниров AMC Fight Nights в марте этого года.

Шара подписал контракт с UFC, а Минеев отправился добровольцем для участия в СВО.

15 сентября в Элисте Минеев подерется по правилам кикбоксинга с экс-чемпионом Bellator бразильцем Рафаэлем Карвальо.

Владимир Минеев
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В Москве с 16 по 17 сентября пройдут контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию
Матч отбора Евро Румыния — Косово остановили на 50 минут из-за политического баннера
Поврежденные в результате удара ВСУ корабли ВМФ РФ продолжат боевую службу
Москва выразила демарш Баку из-за заявления МИД Азербайджана о выборах
Молодая мать выпала с 24-го этажа во время мытья окна в Екатеринбурге
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бой Шакура Стивенсона и Фрэнка Мартина отменен