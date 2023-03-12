Тренер Минеева считает, что Крылов без проблем дойдет до титула

Расул Магомедалиев, тренер чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе Владимира Минеева, поделился впечатлениями от побед Александра Волкова и Никиты Крылова в боях с Александром Романовым и Райаном Спэнном.

«Волков захватил спину Романова и забил его руками. Проблема молдавского бойца в том, что у него нет хороших спарринг-партнеров. Сам Волков не прибавил. Он все тот же «Драго». Можно ли провести аналогию этого поединка с победой Джона Джонса над Сирилом Ганом? Ган проиграл, выглядев как большой запуганный ребенок. Джонс ничего сверхъестественного не сделал. Я не могу сказать, что он прошел сильного бойца. Это был не тот Сирил Ган, это был напуганный боец. Крылов же набирает, он становится умнее. Мои ребята дрались в Абу-Даби, когда Никита проиграл Полу Крэйгу. Тогда я спросил его, зачем он полез в борьбу, когда так хорошо разбивал соперника в стойке? «Не знаю, так получилось». Сейчас Крылов растет. Никита без проблем дойдет до титула, а у Волкова проблемы возникнут. Если Александр пройдет Спивака, тогда его можно будет считать одним из претендентов. В противном случае он просто продолжит сидеть в «десятке». Крылову нужна еще одна победа. Ян Блахович и Энтони Смит — хорошие варианты для Никиты», — приводит слова Магомедалиева MMA.Metaratings.ru.

Александр Волков одержал победу над Александром Романовым техническим нокаутом. Никита Крылов победил Райана Спэнна удушающим приемом. Волков и Крылов одержали победы в первом раунде.