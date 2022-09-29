Тренер Оливейры по борьбе рассказал о тренировках перед боем с Махачевым

Тренер Чарльза Оливейры (33-8) по борьбе Алиреза Ноэу подтвердил, что бразилец усердно тренирует борьбу в преддверии боя с Исламом Махачевым (22-1).

«Когда дело доходит до борьбы, Чарльз учится очень быстро. Борьба дается ему легче, чем другим бойцам, — сказал Ноэу в интервью PVT. — Мы уже немного отрабатывали [на тренировках] борьбу Ислама. Ислам — левша, поэтому его левая рука и левая нога представляют больше всего опасности. Также мы сыграем на слабостях Ислама и будем избегать ситуаций, в которых он силен. Не секрет, что он [Махачев] стал сильнее».

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Чарльзом Оливейрой (33-8) и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.