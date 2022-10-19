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Сегодня, 14:46

Тренер Оливейры: «Чарльз вырубит Ислама в первом или втором раунде»

Давид Хачатрян

Тренер Чарльза Оливейры (33-8) Диего Лима уверен, что его подопечный справится с Исламом Махачевым (22-1) в первых двух раундах.

«Чарльз сильнее его (Махачева. — Прим. «СЭ)», у Чарльза богаче арсенал приемов, — сказал Лима в интервью MMA Junkie. — Если Махачев переведет бой в партер, то Чарльз побьет его. Если Махачев будет стоять на ногах, то Чарльз потушит ему свет. Чарльз выиграет нокаутом в первом или втором раунде».

Также Лима раскритиковал Хабиба Нурмагомедова (29-0), который ранее заявил, что Оливейра может вообще не приехать на турнир.

«То, что говорит Хабиб, нехорошо. Это психологические штучки. Он хороший парень и боец, он никогда не говорил гадости, когда выступал, — отметил Лима. — Хабиб помог Махачеву добыть титульный бой. Хабиб возложил на плечи Махачева большую ответственность. Что он (Хабиб. — Прим. «СЭ») будет говорить, когда Махачев проиграет? Он вернется? Снова будет драться?».

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Махачевым и Оливейрой состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
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