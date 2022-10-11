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Сегодня, 14:32

Тренер О'Мэлли дал прогноз на бой Стерлинга и Ти Джея Диллашоу

Давид Хачатрян

Тренер Шона О'Мэлли (15-1) Тим Уэлч предполагает, что Ти Джей Диллашоу (17-4) сможет выйти победителем в бою с Алджамейном Стерлингом (21-3).

«Если ты допустишь ошибку и позволишь Алджамейну забрать твою спину, то будет тяжело выбраться из этой позиции, и ты, скорее всего, так закончишь раунд, — отметил Уэлч в интервью MiddleEasy. — Так что мне любопытно, как Ти Джей, будучи первоклассным борцом, сможет этому противостоять. Я думаю, что у Ти Джея лучше стойка, поэтому я вижу его победу решением судей».

Стерлинг подерется с Диллашоу в со-главном поединке вечера на UFC 280. Турнир состоится 22 октября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

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