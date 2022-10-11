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Сегодня, 14:22

Тренер О'Мэлли назвал главную проблему для Яна в бою с Шоном

Давид Хачатрян

Тренер Шона О'Мэлли (15-1) Тим Уэлч сомневается, что Петр Ян (16-3) сможет разгадать стиль ведения боя американца за 15 минут.

«Петр — это терминатор. Он финиширует оппонентов в поздних раундах. Он всегда включается в поздних раундах, — отметил Уэлч в интервью MiddleEasy. — Он пытается прочитать стиль соперника. Прочитать стиль Шона за 15 минут — это реально сложная задача. Мы спарринговали с бойцами высокого уровня, и всем им было тяжело понять стиль Шона. Так что если Петр захочет прочитать его стиль, это будет настоящей проблемой».

О'Мэлли и Ян подерутся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Петр Ян
Шон О`Мэлли
UFC
ММА
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