Тренер О'Мэлли признался, что за 13 лет ни разу не довел свою девушку до оргазма

Сегодня, 18:17
Тренер первого номера рейтинга наилегчайшего веса UFC Шона О'Мэлли Тим Уэлш на YouTube-канале своего бойца поделился откровенными подробностями личной жизни.
Тим Уэлш: «Мы с Мэрайей [его девушкой] недавно смотрели подкаст «Sex With Emily» и это было занятно. Туда звонят на горячую линию девушки и рассказывают про своих парней, про оргазмы, когда они их испытывают и от чего. Вообще удивительно, насколько девушки разные. Какая-то не может испытать оргазм больше одного раза, другая может кучу раз, они все разные».
Ведущий: «Ты доводишь Мэрайю до оргазма?»
Тим Уэлш: «Ни разу не довел за 13 лет. Я работаю над этим (смеется)».
22 октября Шон О'Мэлли победил Петра Яна раздельным решением на UFC 280 в Абу-Даби.