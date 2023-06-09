Тренер Павловича рассказал об аномальной силе бойца

Тренер по физподготовке Николай Токарев рассказал, чем его удивил российский боец UFC Сергей Павлович.

«На самом деле наибольший результат от своей работы я получал, когда спортсмены отставали в каком-либо физическом качестве, и его приходилось улучшать. Но бывает, что спортсмены удивляют на первых тренировках или тестированиях. Хороший пример — Сергей Павлович. Он просто аномально сильный. Когда мы делали силовые тесты, он подтянулся с дополнительным весом 70 килограммов на три раза, сделал 134 килограмма в болгарских приседаниях на пять раз. При этом в скоростно-силовых тестах также показал хорошие результаты», — приводит слова Токарева «РБ Спорт».

22 апреля Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса (17-4) в первом раунде на UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе, США.