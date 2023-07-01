Тренер Пономарева высказался о том, что поединок бойца с Вахаевым перенесли на 11 августа

Тренер участника Гран-при АСА в тяжелом весе и экс-чемпиона Fight Nights Григория Пономарева Тарас Кияшко рассказал о причинах переноса боя с Мухуматом Вахаевым на три недели и изменениях в подготовке подопечного.

«Причины переноса боя может объяснить только лига АСА. Мы были готовы драться 21 июля, но они сказали, что Вахаев не готов драться 21 июля, поэтому бой перенесли на 11 августа. Подготовку нам придется скорректировать и растянуть его выход на пик формы. Есть еще ряд других сложностей для команды, но это наше внутренняя история. В целом Григорий готов драться 11 августа и для него это не будет большой проблемой», — приводит слова Кияшко MMA.Metaratings.ru.

Ранее президент ACA Алексей Яценко сообщил, что Бой Мухумата Вахаева и Григория Пономарева переместился с ACA 160 на ACA 161 и пройдет в Москве 11 августа. Он отметил, что остальные бои будут проведены согласно расписанию.