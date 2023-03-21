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Сегодня, 18:13

Тренер Пономарева заявил, что у бойца были переговоры с АСА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер чемпиона Fight Nights в тяжелом весе Григория Пономарева рассказал, как он оказался в команде Strela, прокомментировал третий бой с Юсупом Шуаевым и поведал об интересе со стороны лиги АСА.

«Перед вторым боем с Юсупом Шуаевым Гриша оказался в нашем зале и всю подготовку провел в нашей команде. Ему у нас понравилось, и после второго боя он перешел к нам в команду и готовился к заключительному бою трилогии, как спортсмен нашей команды. Я более чем доволен, тем как он провел третий бой. Цель была достигнута максимально простым способом. По плану было перевести соперника в партер и закончить бой там. Главное, что он здоров и невредим. Он больше устал во время подготовки, чем от боя, поэтому немного отдохнет и будет готов к новым вызовам. Сейчас Григорий свободный агент. Перед боем у нас был разговор по поводу сотрудничества с руководством АСА. Мы сказали, что готовы рассмотреть предложение. Пока никакой конкретики не было, хотя они сказали, что готовы видеть Пономарева у себя. Мы будем отталкиваться от их предложения, поэтому либо это будет переход в АСА, либо очередная защита пояса Fight Nights, либо еще что-то. Мы никуда не торопимся», — приводит слова Кияшко MMA.Metaratings.ru.

18 марта в главном событии вечера турнира Fight Nights в Ульяновске Григорий Пономарев победил Юсупа Шуаева техническим нокаутом в первом раунде и защитил титул чемпиона Fight Nights в тяжелом весе.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/kiyashko-u-ponomareva-byli-peregovory-s-asa-no-poka-bez-konkretiki-237229/
Григорий Пономарев
UFC
ММА
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