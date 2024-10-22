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Сегодня, 14:57

Тренер Рафикова заявил, что у бойца из-за травмы не работала рука в поединке против Хейбати

Алина Савинова
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Эдуард Базров, тренер казахстанского бойца ММА Фаниля Рафикова, прокомментировал победу подопечного над иранцем Мохаммедом Хейбати в главном поединке на турнире Naiza FC 68 в Караганде.

«Самое главное — наши бойцы выиграли свои очень важные бои. Фаниль показал очень хороший бой, по ходу поединка перестроился. Были определенные проблемы там с кистью у него... Травма была. Мы были хорошо готовы, но одна рука, считай, не работала — поэтому так. Фаниль показал и ударную технику, и борьбу, и грепплинг. И — зрелище. Скорее всего, ради этого боя и пришло столько много людей — был полный аншлаг», — цитирует Базрова Legalbet.kz.

19 октября Рафиков победил удушением Хейбати в первом раунде главного боя Naiza 68.

Источник: Legalbet
ММА

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