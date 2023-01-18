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Сегодня, 18:06

Тренер Копылова допустил попадание бойца в топ-5 средневесов UFC к концу года

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Тренер россиянина Романа Копылова Расул Магомедалиев оценил шансы ученика на попадание в топ-5 средневесов UFC к концу 2023 года.

«Может ли Роман оказаться к концу года в топ-5, топ-10? Все возможно, — сказал Магомедалиев «СЭ». — В топ-5 к концу года, если все нормально будет, если он проведет пару хороших боев. Думаю, Дане Уайту и организаторам UFC самим будет интересно [если Роман попадет в топ-5], а не так, что мы этого хотим. Они сами могут его поднять».

В последнем поединке, который состоялся в турнире UFC Fight Night 217 в ночь на 15 января в Лас-Вегасе, Копылов техническим нокаутом выиграл у американца Пунаэле Сориано.

На счету Копылова в ММА 10 побед и 2 поражения.

UFC
ММА
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