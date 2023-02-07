Тренер российских бойцов UFC предложил Дзюбе попробовать свои силы в UFC

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Тренер некоторых российских бойцов UFC Тарас Кияшко заявил, что форвард Артем Дзюба мог бы попробовать свои силы в ММА.
«Смешной вопрос: мог ли Дзюба перейти в ММА. Артем подойдет ко многим видам спорта и к боям, в том числе. Мы ждем его на поле!
Когда закончит карьеру, можно будет говорить об этом. Сейчас нет смысла. Как сказал сам Артем: если бы у него было девять жизней, то он бы попробовал себя в роли бойца", — цитирует Кияшко Sport24.
С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.