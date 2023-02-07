Тренер российских бойцов UFC предложил Дзюбе попробовать свои силы в UFC

Тренер некоторых российских бойцов UFC Тарас Кияшко заявил, что форвард Артем Дзюба мог бы попробовать свои силы в ММА.

«Смешной вопрос: мог ли Дзюба перейти в ММА. Артем подойдет ко многим видам спорта и к боям, в том числе. Мы ждем его на поле!

Когда закончит карьеру, можно будет говорить об этом. Сейчас нет смысла. Как сказал сам Артем: если бы у него было девять жизней, то он бы попробовал себя в роли бойца", — цитирует Кияшко Sport24.