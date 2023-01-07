Тренер Шары Буллета рассказал, как убедил бойца перейти в UFC, отказавшись от боя с Минеевым

Тренер Шарабутдина Магомедова (ака Шара Буллет) по ударной технике Абдуллах Амиров в интервью «СЭ» объяснил, почему его подопечный сделал правильный выбор, перейдя в UFC.

«Мы недавно сидели с ним, когда последний раз обговаривали, у него выбор стоял: Владимир Минеев или UFC. Я свое мнение сказал, что для меня... Зачем Минеев нужен? Чтобы заработать деньги. По сути так ведь? Чтобы заработать большие деньги. Я ему говорю: «У тебя сейчас есть UFC, контракт тебе светит. Там и заработаешь, и история будет». Ну какая история с Минеевым?! История в UFC — это же совсем другой уровень. Разве нет? Вот так я ему высказал свое мнение, и я уверен, что он правильный выбор сделал», — сказал Амиров «СЭ».

В конце декабря стало известно, что Магомедов переходит в UFC.

Согласно Sherdog, на счету Шары Буллета в ММА 11 побед и 0 поражений.