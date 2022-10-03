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Сегодня, 18:25

Тренер Гана: «Сирил упал в нокдаун с Туйвасой, потому что неверно рассчитал дистанцию»

Тренер Гана объяснил, почему Сирил в поединке с Таем Туйвасой пропустил решающий удар
Никита Горшенин
Корреспондент

Тренер первого номера тяжелого веса UFC Сирила Гана Фернанд Лопес объяснил, почему его боец в поединке с Таем Туйвасой пропустил удар, который отправил его в первый в карьере нокдаун.

«Люди не понимают, насколько Сирил хорош в уклонах от ударов, — сказал Лопес на шоу The MMA Hour. — Но иногда бывает, что ты просто неправильно рассчитываешь дистанцию. И это как раз то, что и произошло. Туйваса выбрасывал боковые удары, а когда он бьет боковые, его дистанция короче, чем когда он бьет прямые панчи.

И он вложил в удар бедра, плечо, и при этом оказался на той дистанции, откуда он смог дотянуться до Сирила. И попал. Честно, это был худший сценарий, который я только мог представить. Когда он упал, я подумал: «Ну все, нам конец». Три секунды я был напуган до смерти".

3 сентября Ган нокаутировал Туйвасу в 3-м раунде на турнире UFC Paris.

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