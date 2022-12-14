Тренер Гана: «Павлович возродит престиж русских ММА. Имею в виду русских, не кавказских»

Тренер Сирила Гана и бывший тренер Франсиса Нганну Фернанд Лопес поделился мнением о победе Сергея Павловича над Таем Туивасой.

«Павлович совершенно особенный боец, — сказал Лопес на YouTube-канале La Sueur. — У него не просто самые длинные руки в UFC, у него еще громадная ширина плеч, что дает дополнительные несколько сантиметров преимущества. Он здорово использует этот рич как для того, чтобы держать соперника на дистанции, так и для того, чтобы самому не входить так близко, чтобы не дать сопернику с короткими конечностями вроде Тая Туивасы шанс. Туиваса дрался против Павловича, как умел, и довел два хороших удара, но у этого парня гранитная челюсть.

У него очень длинные руки, очень сильный удар, и он бьет очень точно. У него ни один удар не мажет! Он доводит каждый панч. И то, как он стоит, когда работает в стойке... Он стоит как стена. Очень систематически стоит, у него есть структура. Он весь собран, очень плотный, широкий, весь перекрыт. Он как пружина. Тут нет против него простого решения в стойке. Туиваса даже не успел выбросить лоукик, он сразу пошел на него: оверхэнд, апперкот, отсюда удар, оттуда... И еще раз говорю, Туиваса не был свежим. Когда ты свежий, когда ты только вышел из полноценного нового кэмпа, у тебя не такой замыленный глаз, ты лучше видишь вещи, лучше все рассчитываешь, можешь менять что-то [по ходу боя].

Но что касается Павловича... В мире ММА появился новый император. Царь. Я правда так думаю. Павлович возродит имидж русских ММА. Я имею в виду именно русских, не кавказских. Этот парень будет проблемой, он причинит много боли » .