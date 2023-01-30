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Сегодня, 19:58

Тренер Волкова Кияшко надеется, что Павлович победит Блейдса и получит бой за титул

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тарас Кияшко, тренер бойца UFC Александра Волкова, прокомментировал потенциальный поединок между Сергеем Павловичем и Кертисом Блейдсом.

«Бой с Блейдсом самый серьезный экзамен для Павловича в UFC? На данном этапе — да. Серьезнейшая проверка. Надеюсь, что Сергей победит и ему дадут бой за титул. Блейдс — очень серьезный соперник. Кроме хорошей борьбы он также добавил в тактике и ударной технике. У Павловича хорошая борьба. Он хорошо борется в стойке, возле сетки. Знаю, что он подтягивает партер и все остальное. Перед боем с Блейдсом он больше налегает на защиту от проходов. Сергей очень силен физически и чувствует оппонента. С Блейдсом нужно не бороться, а использовать свои лучшие качества и бить его», — приводит слова Кияшко «РБ Спорт».

На счету Павловича 17 побед и одно поражение. У Блейдса 17 побед и три поражения.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/trener-volkova-taras-kiyashko-nadeyus-chto-pavlovich-pobedit-blejdsa-i-poluchit-boj-za-titul/
Сергей Павлович
UFC
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