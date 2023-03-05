Тренер Волкова: «Я бы не сказал, что разочарован поединком, но ждал от Гана большего»

Тарас Кишяко, тренер бойца UFC Александра Волкова высказался о победе американца Джона Джонса над французом Сирилом Ганом.

«Я бы не сказал, что разочарован, но ждал от Гана большего. С первых минут, когда они зашли в клетку, у меня было предчувствие, что Ган волновался. Все закончилось быстро, Джонс доминировал и воспользовался первой же ошибкой соперника. Мне кажется, психологически Ган подошел к бою не совсем хорошо. Но это нам может именно казаться. На этот вопрос сможет ответить только сам Ган. Но визуально казалось, что ему было не очень комфортно», — приводит «РБ Спорт» слова тренера.

Поединок между Джонсом и Ганом прошел на турнире UFC 285. Американец выиграл удушающим приемом в первом раунде.