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Сегодня, 22:43

Тренер Волкова: «Если ждать и давать Гану пространство, работать вторым номером, Джонсу будет тяжело»

Алина Савинова
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Тарас Кияшко, тренер бойца UFC Александра Волкова, рассказал, каким должен быть идеальный сценарий для американца Джона Джонса, чтобы победить француза Сирила Гана в предстоящем бою.

«Прессинговать и работать от центра первым номером, навязывать свою дистанцию и не позволять ему думать. Если ждать и давать Гану пространство, работать вторым номером, будет тяжело. Не все бойцы любят работать вторым номером и бегать назад. Естественно, ключ — это борьба. В стойке попасть по Гану сложно, он очень чувствительный. Я думаю, что борьба в этом бою будет», — приводит «РБ Спорт» слова Кияшко.

Поединок между Ганом и Джонсом пройдет 4 марта на UFC 285. На счету Джонса 26 побед и одно поражение, у Гана — 11 побед и одно поражение.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/trener-volkova-taras-kiyashko-esli-dzhons-nachnet-rabotat-s-ganom-vtory-m-nomerom-budet-tyazhelo/
Джон Джонс
Сирил Ган
ММА
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