Тренер Волкова: «Если ждать и давать Гану пространство, работать вторым номером, Джонсу будет тяжело»

Тарас Кияшко, тренер бойца UFC Александра Волкова, рассказал, каким должен быть идеальный сценарий для американца Джона Джонса, чтобы победить француза Сирила Гана в предстоящем бою.

«Прессинговать и работать от центра первым номером, навязывать свою дистанцию и не позволять ему думать. Если ждать и давать Гану пространство, работать вторым номером, будет тяжело. Не все бойцы любят работать вторым номером и бегать назад. Естественно, ключ — это борьба. В стойке попасть по Гану сложно, он очень чувствительный. Я думаю, что борьба в этом бою будет», — приводит «РБ Спорт» слова Кияшко.

Поединок между Ганом и Джонсом пройдет 4 марта на UFC 285. На счету Джонса 26 побед и одно поражение, у Гана — 11 побед и одно поражение.