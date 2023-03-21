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Сегодня, 18:00

Тренер Волкова заявил, что боец хочет подраться с Туивасой или Ганом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тарас Кияшко, тренер российского тяжеловеса UFC Александра Волкова, назвал возможных соперников своего подопечного в следующем бою и заявил, что Александр не хотел бы до титульного боя встречаться с бойцами из СНГ.

«Перспективы у Александра хорошие, как и его настроение. Две победы в первом раунде — это прекрасная серия. Будем надеяться, что у него не будет длительного ожидания соперника. С уходом Нганну и приходом Джона Джонса в тяжелом весе все немного сдвинулось. Уже хочется подраться с кем-то повыше в рейтинге. Мы хотели подраться с Туивасой, но он в тот момент он был травмирован, а потому нам предложили Александра Романова. Мы были вынуждены согласиться, чтобы не было долгого простоя. Сейчас можно было бы снова попробовать организовать этот бой. Можно подраться и с Сирилом Ганом. В меньшей степени хочется драться с кем-то из наших ребят: с Сергеем Спиваком или Сергеем Павловичем. У Павловича сейчас маячит бой за титул в перспективе, если он прихлопнет Кертиса Блейдса. С нашими уж если драться, то только за пояс», — приводит слова Кияшко MMA.Metaratings.ru.

Напомним, Александр Волков 12 марта на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе (США) победил молдаванина Александра Романова техническим нокаутом в первом раунде. Эта победа позволила российскому бойцу подняться на одну строчку выше в рейтинге тяжеловесов организации. На данный момент Волков занимает седьмое место.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/kiyashko-volkov-khochet-podratsya-s-tuivasoi-ili-ganom-237250/
Александр ВОЛКОВ
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