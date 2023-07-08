Туменов назвал идеальных соперников для Павловича в UFC

Боец полусреднего дивизиона ACA Альберт Туменов считает, что первому номеру рейтинга UFC в тяжелом весе Сергею Павловичу нужно быть активным бойцом и не ждать исхода поединка между чемпионом Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.

«Джон Джонс подерется в ноябре и далеко не факт, что он быстро вернется в клетку. Может даже к следующему лету. Павловичу нет смысла сидеть все это время без боя. Можно с кем-то подраться, чтобы не простаивать и заработать деньги. В идеале Сергей может нокаутировать Жаирзиньо Розенстрайка и идти дальше. Если прямо сейчас Павлович не хочет драться, его сведут с бойцом, который идет на победной серии, чтобы определить нового претендента. С Александром Волковым бой возможен только за пояс. Сергей Спивак — почему нет? Но лучше подраться с кем-то из дальних краев. Из Америки или с бразильцем Жаилтоном Алмейдой. Ждать Джонса целый год — слишком тяжело. Надо быть активным», — цитирует Туменова MMA.Metaratings.ru.

Павлович дебютировал в UFC в 2018 году. Всего он провел 20 поединков в ММА, одержал 19 побед и потерпел 1 поражение.

31-летний россиянин провел свой последний бой 22 апреля 2023 года, тогда он нокаутировал Кертиса Блейдса в первом раунде в турнире UFC Fight Night 222.