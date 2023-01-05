Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 15:48

Туменов — о контракте Магомедова с UFC: «Если он планомерно будет идти, то у него есть все шансы показать себя»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский боец лиги АСА Альберт Туменов поделился мнением о том, что Шарабутдин Магомедов подписал контракт с UFC.

«В UFC много бойцов, которые могут создать проблем. У Шары хорошая ударная техника. Если он планомерно будет идти, то, я думаю, у него есть все шансы показать себя. Я болею за ударников. Сможет ли Шара драться за титул через 2-3 боя? Не думаю, что так быстро. Мы видели, как в UFC пришел Хамзат Чимаев, и какой хайп он поймал. Все были ошеломлены Хамзатом. Но он до сих пор не получил титульный поединок, хотя провел шесть боев.

Думаю, Шарабутдину нужно провести пять-шесть боев. Если бы он дрался в среднем весе, я думаю, ему бы быстрее дали титульный бой. В дивизионе есть кикбоксерская история: чемпион из кикбосинга, экс-чемпион. В полусреднем и конкуренции больше. Хотя кто знает, UFC могут дать титульник тому, кому захотят. Прохазка провел два боя и получил право драться за пояс", — цитирует Туменова Metaratings.ru.

28-летний Магомедов одержал 17 побед в 17 боях, 13 из которых нокаутами. Ожидается, что он дебютирует в UFC в мае-июне 2023 года.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/tumenov-chimaevu-do-sikh-por-ne-dali-titulnik-dumayu-share-pridetsya-provesti-5-6-boev-217935/?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
ММА
0
Читайте также
Топурия подрался с популярным певцом в баре. Боец UFC и музыкант устроили постанову?
Натуральное позорище. Судьи опять прибили соперника Канады на МЧМ — в этот раз Америку
Путин заявил Эрдогану о готовности к диалогу при выполнении Киевом требований РФ
Британский полковник допустил прямое столкновение России и НАТО в 2023 году
Минобороны РФ: число погибших российских военных после удара ВСУ по Макеевке выросло до 89
Пушков высмеял заявление польского премьера о Бандере
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

О'Мэлли восхищен Мейвезером: «Он тренируется по три-четыре раза за день!»