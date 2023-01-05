Туменов — о контракте Магомедова с UFC: «Если он планомерно будет идти, то у него есть все шансы показать себя»

Российский боец лиги АСА Альберт Туменов поделился мнением о том, что Шарабутдин Магомедов подписал контракт с UFC.

«В UFC много бойцов, которые могут создать проблем. У Шары хорошая ударная техника. Если он планомерно будет идти, то, я думаю, у него есть все шансы показать себя. Я болею за ударников. Сможет ли Шара драться за титул через 2-3 боя? Не думаю, что так быстро. Мы видели, как в UFC пришел Хамзат Чимаев, и какой хайп он поймал. Все были ошеломлены Хамзатом. Но он до сих пор не получил титульный поединок, хотя провел шесть боев.

Думаю, Шарабутдину нужно провести пять-шесть боев. Если бы он дрался в среднем весе, я думаю, ему бы быстрее дали титульный бой. В дивизионе есть кикбоксерская история: чемпион из кикбосинга, экс-чемпион. В полусреднем и конкуренции больше. Хотя кто знает, UFC могут дать титульник тому, кому захотят. Прохазка провел два боя и получил право драться за пояс", — цитирует Туменова Metaratings.ru.

28-летний Магомедов одержал 17 побед в 17 боях, 13 из которых нокаутами. Ожидается, что он дебютирует в UFC в мае-июне 2023 года.