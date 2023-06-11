Туменов поделился мыслями о возможном реванше между Махачевым и Оливейрой

Боец полусреднего дивизиона ACA Альберт Туменов поделился мыслями о возможном реванше между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

«Я думал, что Дариуш сможет победить. Он был на победной серии, хотелось увидеть его бой с Исламом. Но для Махачева хайповее будет бой с Оливейрой. Бразилец — бывший чемпион, у него много поклонников. Почему бы и нет? Если хорошо заплатят, можно побить Чарльза еще раз, он хороший соперник для Ислама. А дальше бой с Дастином Порье или Джастином Гейджи. Это известные ребята, они удобны для Ислама. Мне кажется, Махачева не должен волновать тот факт, что Порье и Гейджи проигрывали Хабибу Нурмагомедову. В поединках с ними он заработает больше денег», — приводит слова Туменова MMA.Metaratings.ru.

На турнире UFC 289, который прошел 11 июня, Чарльз Оливейра одержал победу над Бенеилом Дариушем. Эта победа стала 34 в карьере бразильца. В октябре 2022 года он уступил россиянину Исламу Махачеву на турнире UFC 280 в Абу-Даби.