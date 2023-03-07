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Сегодня, 11:14

Туменов: «UFC не уволит Яна. Думаю, он пройдет Двалишвили»

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Боец ACA Альберт Туменов поделился ожиданиями от боя между россиянином Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили в турнире UFC Fight Night 221.

«Думаю, тут разные ситуация. Петр не проиграл ни одного боя нокаутом или единогласным решением судей. Ян — бывший чемпион, поэтому UFC не уволит его. Думаю, Петр пройдет Мераба», — цитирует Туменова Metaratings.ru.

Поединок между бойцами пройдет на UFC Fight Night 221, который состоится в воскресенье, 12 марта. 30-летний Ян проиграл два своих последних боя в UFC американцам Шону О'Мэлли и Алджамейну Стерлингу.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/tumenov-yan-proidet-dvalishvili-233463/
Мераб Двалишвили
Петр Ян
ММА
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