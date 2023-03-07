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Туменов: «Слипенко — разносторонний ударник, но я уверен, что спокойно пройду его»

Алина Савинова
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Боец ACA Альберт Туменов поделился мыслями о своем потенциальном поединке против чемпиона лиги Виталия Слипенко.

«Слипенко — не скучный боец. Он разносторонний ударник. Но я уверен, что спокойно пройду его. Со всем уважением отношусь к этим ребятам, но считаю, что лучше, чем они. Я выше них в бойцовском IQ, ударной технике. Когда мне назначают бой, я изучаю своего оппонента. Смотря бои Слипенко, заметил много слабостей. Бой против Виталия будет тяжелым, но я пройду его», — цитирует Туменова Metaratings.ru.

На счету Туменова 23 победы и 4 поражения. В активе Слипенко 16 побед и 4 поражения.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/tumenov-ya-spokoino-proidu-slipenko-233432/
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