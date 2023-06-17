Туменов заявил, что не удивлен победой Вартаняна над Резниковым

Боец Альберт Туменов отреагировал на победу россиянина Эдуарда Вартаняна над казахстанцем Артемом Резниковым в финале Гран-при ACA в легком весе.

«Я не особо удивлен результатом, потому что изначально думал, что Вартанян — фаворит в этом противостоянии. Он более разносторонний боец, хорошо чувствует ударку и борьбу. В стойке он был лучше Резникова. Чтобы проходила борьба у Артема, надо было использовать финты. Я понимаю, почему у него не получилось — потому что у него нет ударной техники. Если у тебя нет ударной техники или хотя бы элементарных финтов, или джебов, то ты не можешь обманывать соперника. Через ударную технику переводить соперника очень легко, а если нет ее, то будет тяжело. А если твой соперник такой же сильный и выносливый как и ты, то ты пройдешь его один-два раза, он защитится и потом ты больше не сможешь его повалить. У Артема Резникова слишком однобокий стиль: пытается бороть и бороть, но этого не произошло», — цитирует Туменова Metaratings.ru.

Бой между Вартаняном и Резниковым прошел 16 июня. В финале Гран-при АСА в легком весе россиянин одержал победу над казахстанцем техническим нокаутом в третьем раунде. На счету Вартаняна 25 побед и четыре поражения в ММА. В активе Резникова 6 поражений при 24 победах.