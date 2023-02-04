0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:10

Турецкий боец ММА заявил, что у Емельяненко есть смертельная мощь

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Федор Емельяненко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Турецкий боец ММА Мурат Казган считает, что у Федора Емельяненко есть шансы победить американца Райана Бейдера и стать чемпионом Bellator в тяжелом весе.

«Если Федор сможет показать свою скорость и превосходство в клетке, возможно, он сможет справиться с натиском Бейдера. У Емельяненко очень быстрые руки, смертельная и нокаутирующая мощь. Лучший способ победить Бейдера — это оглушить его ударом. Бейдер — величайший борец в истории тяжелого веса, и он будет использовать это преимущество в своих интересах. Есть два варианта развития событий, либо Бейдер будет доминировать над Федором в партере, либо же россиянин сможет поймать американца и нанести ему шокирующий удар, отправив в нокаут», — приводит слова Казгана MMA.Metaratings.ru.

Поединок Емельяненко — Бейдер пройдет в ночь на 5 февраля на турнире Bellator в Лос-Анджелесе (США).

В январе 2019 года Бейдер победил Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе.

На счету 39-летнего Бейдера 30 побед и 7 поражений. 46-летний Емельяненко одержал 40 побед и потерпел 6 поражений, еще один бой признан несостоявшимся.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/tureckii-boec-mma-u-emelyanenko-smertelnaya-mosh-a-beider-velichaishii-borec-v-istorii-tyazhelogo-vesa-225111/
Райан Бейдер
Федор Емельяненко
ММА
1
0
Читайте также
Овечкин — российский рекордсмен Матчей звезд. Кто сможет его обогнать?
Главному хоккейному таланту России Мичкову пора менять поведение. Пока не стало поздно
Зеленский отметил падение боевого духа украинцев
Bloomberg: США требуют от Турции прекратить экспортировать некоторые товары в Россию
От чего умер и чем запомнился умерший в 30 лет актер Сергей Корсик
Минпросвещения разработало новый порядок проведения ЕГЭ в РФ
Материалы сюжета: Емельяненко — Бейдер: бой-реванш за титул Bellator или прощальный поединок Федора Емельяненко
«США против России. А я не могу болеть за Россию. Бейдер победит». Прогнозы бойцов на прощальный бой Федора
Бикрев о поединке Емельяненко — Бейдер: «Буду верить в Федора, хотя шансы не на его стороне»
Емельяненко — Бейдер: кард и все результаты боев турнира Bellator 290
Емельяненко — Бейдер: во сколько смотреть прямую трансляцию боя Bellator 290
Емельяненко — Бейдер: день боя! Онлайн трансляция последнего поединка Федора
Емельяненко — Бейдер: время начала прямой трансляции боя Bellator 290
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Емельяненко — Бейдер: кард и все результаты боев турнира Bellator 290

Бикрев о поединке Емельяненко — Бейдер: «Буду верить в Федора, хотя шансы не на его стороне»