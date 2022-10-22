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Сегодня, 17:10

Турнир UFC 280: смотреть прямую трансляцию

Галина Глазко
Зона для прямого эфира UFC.
Фото Global Look Press

Сегодня, 22 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет турнир UFC 280, участие в котором примут российские бойцы Ислам Махачев, Петр Ян, Армен Петросян и другие.

Поединки основного карда стартуют в 21.00 по московскому времени, а превратительный кард начнется в 17.00.

За онлайн-трансляцией турнира можно следить на сайте «СЭ».

Посмотреть в прямом эфире основной кард можно на matchtv.ru. Все бои турнира покажут «Матч! Боец» и сервис UFC Fight Pass.

Ислам Махачев. Полный кард турнира UFC 280: Махачев — Оливейра, Ян — О'Мелли и другие бои

Ознакомиться с основным и предварительным кардами можно тут.

UFC
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