Турнир UFC 280: смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 22 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет турнир UFC 280, участие в котором примут российские бойцы Ислам Махачев, Петр Ян, Армен Петросян и другие.

Поединки основного карда стартуют в 21.00 по московскому времени, а превратительный кард начнется в 17.00.

За онлайн-трансляцией турнира можно следить на сайте «СЭ».

Посмотреть в прямом эфире основной кард можно на matchtv.ru. Все бои турнира покажут «Матч! Боец» и сервис UFC Fight Pass.

Ознакомиться с основным и предварительным кардами можно тут.