Турнир UFC с участием Гришина и Олейника пройдет без зрителей и журналистов

27 сентября, 08:23
Турнир UFC Fight Night 211 будет закрыт для зрителей и журналистов, сообщает журналист Дэймон Мартин в Twitter.
Главным событием турнира станет бой между американкой Маккензи Дерн и китаянкой Янь Сяонань. В со-главном поединке встретятся американец Рэнди Браун и бразилец Франсиску Триналдо.
Также на турнире выступят россияне Максим Гришин и Алексей Олейник. Гришин подерется с бразильцем Филипе Линсом, а Олейник — со шведом Илиром Латифи.
Турнир UFC Fight Night 211 пройдет в ночь с 1 на 2 октября.