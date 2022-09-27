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ММА

27 сентября, 08:23

Турнир UFC с участием Гришина и Олейника пройдет без зрителей и журналистов

Карен Саркисян
Корреспондент

Турнир UFC Fight Night 211 будет закрыт для зрителей и журналистов, сообщает журналист Дэймон Мартин в Twitter.

Главным событием турнира станет бой между американкой Маккензи Дерн и китаянкой Янь Сяонань. В со-главном поединке встретятся американец Рэнди Браун и бразилец Франсиску Триналдо.

Также на турнире выступят россияне Максим Гришин и Алексей Олейник. Гришин подерется с бразильцем Филипе Линсом, а Олейник — со шведом Илиром Латифи.

Турнир UFC Fight Night 211 пройдет в ночь с 1 на 2 октября.

Алексей Олейник
UFC
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