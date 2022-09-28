Турнир Ural FC перенесен с октября на один из зимних месяцев

Турнир по смешанным единоборствам Ural FC перенесен.

«Международный турнир по смешанным единоборствам Ural Fighting Championship 2 (Ural FC 2), запланированный на 21 октября в Самаре, переносится на один из зимних месяцев. Место проведения турнира останется прежним», — сообщает организация Ural FC.

Международная лига по ММА и К-1 Ural Fighting Championship (Ural FC) была основана в 2022 году. Целью организации является проведение всероссийских и международных турниров по ММА и К-1, которые популяризируют спорт и здоровый образ жизни. Ежегодно Лига проводит турниры в таких крупных городах России, как Пермь, Самара, Киров, Москва.