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Единоборства / ММА
ММА

28 сентября, 17:42

Турнир Ural FC перенесен с октября на один из зимних месяцев

Алина Савинова

Турнир по смешанным единоборствам Ural FC перенесен.

«Международный турнир по смешанным единоборствам Ural Fighting Championship 2 (Ural FC 2), запланированный на 21 октября в Самаре, переносится на один из зимних месяцев. Место проведения турнира останется прежним», — сообщает организация Ural FC.

Международная лига по ММА и К-1 Ural Fighting Championship (Ural FC) была основана в 2022 году. Целью организации является проведение всероссийских и международных турниров по ММА и К-1, которые популяризируют спорт и здоровый образ жизни. Ежегодно Лига проводит турниры в таких крупных городах России, как Пермь, Самара, Киров, Москва.

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