Туйнов назвал топ-5 сильнейших ударников в MMA

Российский кикбоксер Владислав Туйнов рассказал, кого считает сильнейшим ударником в MMA.

«Выбор очень большой. Думаю, в пятерку входит Макс Холлоуэй. Все свои поединки он старается проводить в стойке и первым из бойцов UFC преодолел планку в 3000 нанесенных ударов. Отметил бы и Александра Волкановски, который всегда рад зарубиться. Нельзя не назвать и Джона Джонса — одного из величайших спортсменов в истории MMA. Думаю, его можно поставить на первое место. Всегда великолепно контролирует дистанцию, исполняет нестандартные элементы. Хочу включить в топ-5 Ислама Махачева. Также одним из самых зрелищных весовых категорий является полусредняя, где выступает Хамзат Чимаев. При этом он готов биться и в 84 кг, ранее уже бросал вызов тому же Перейре», — приводит RT слова Туйнова.

Ранее кикбоксер объяснил, почему хочет выступать в профессиональном боксе.