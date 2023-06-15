Туйнов победил китайца Хаофенг Тана в главном бою Кубка стран ШОС

Российский кикбоксер Владислав Туйнов победил Хаофенг Тана из Китая в главном бою Кубка стран ШОС.

Россиянин выиграл единогласным решение судей.

25-летний Туйнов — многократный чемпион России (9 раз), Европы (5 раз) и мира (6 раз), бывший боец Glory. У китайского бойца на счету почти 50 профессиональных поединков, он чемпион одного из китайских промоушенов.

Кубок стран ШОС прошел в Санкт-Петербурге, в спорткомплексе «Юбилейный». Всего было проведено 10 противостояний с участием бойцов из России, Китая, Индии, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Белоруссии.