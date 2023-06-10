Российский кикбоксер Туйнов: «Техника китайцев — смесь ушу-саньда и тайского бокса»

Российский кикбоксер Владислав Туйнов поделился мнением о своем сопернике на турнире в Санкт-Петербурге. Россиянин проведет поединок против китайца Тана Хаофена.

«У него хороший бэкграунд — 44 профессиональных выступлений, и он является чемпионом одной из китайских организаций. Он показывает хорошую технику и тайминг. Видно, что изучает своих оппонентов, подбирает под них план, поэтому это будет непростой поединок. Думаю, мне придется прикладывать максимум усилий, чтобы его удивить», — цитирует Туйнова Metaratings.ru.

Также он высказался об особенностях техники китайских кикбоксеров.

«Китайские спортсмены работают не как классические кикбоксеры. Это смесь стилей ушу-саньда и тайского бокса. Тан Хаофен — яркий представитель такого стиля. У них жесткие встречные удары, взятые из техники ушу-саньда необычные фронт-кики, которые идут под интересным углом. Это надо брать в расчет и остерегаться. Китайцы очень быстро бьют ногами, потому что это основа их базового вида спорта, и эти удары сложно увидеть», — добавил спортсмен.

Турнир Федерации кикбоксинга России в Санкт-Петербурге пройдет 15 июня. На профессиональном ринге 25-летний Туйнов провел 52 боя, в 47 из которых одержал победы.