Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 22:25

Российский кикбоксер Туйнов: «Техника китайцев — смесь ушу-саньда и тайского бокса»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский кикбоксер Владислав Туйнов поделился мнением о своем сопернике на турнире в Санкт-Петербурге. Россиянин проведет поединок против китайца Тана Хаофена.

«У него хороший бэкграунд — 44 профессиональных выступлений, и он является чемпионом одной из китайских организаций. Он показывает хорошую технику и тайминг. Видно, что изучает своих оппонентов, подбирает под них план, поэтому это будет непростой поединок. Думаю, мне придется прикладывать максимум усилий, чтобы его удивить», — цитирует Туйнова Metaratings.ru.

Также он высказался об особенностях техники китайских кикбоксеров.

«Китайские спортсмены работают не как классические кикбоксеры. Это смесь стилей ушу-саньда и тайского бокса. Тан Хаофен — яркий представитель такого стиля. У них жесткие встречные удары, взятые из техники ушу-саньда необычные фронт-кики, которые идут под интересным углом. Это надо брать в расчет и остерегаться. Китайцы очень быстро бьют ногами, потому что это основа их базового вида спорта, и эти удары сложно увидеть», — добавил спортсмен.

Турнир Федерации кикбоксинга России в Санкт-Петербурге пройдет 15 июня. На профессиональном ринге 25-летний Туйнов провел 52 боя, в 47 из которых одержал победы.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/tuinov-tekhnika-kitaicev-smes-ushu-sanda-i-taiskogo-boksa-257811/
0
Читайте также
«Как человек он — полное дерьмо». Тренер украинской теннисистки оскорбил Джоковича
Фигуриста Маринина и балерину Сомову познакомил психолог. Как олимпийский чемпион обрел счастье после личной драмы
ВСУ понесли большие потери в живой силе и технике в боях под Марьинкой
Группировку ВСУ на запорожском направлении оценили в 100 тыс. боевиков
Акулья напасть: почему в Египте повторяются атаки хищников на туристов
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Туйнов: «Приятно, что меня высоко оценивают и ставят в главный поединок вечера в Санкт-Петербурге»

Игнатьев победил Магомедшарипова на турнире Wolnik 10