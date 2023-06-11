Туйнов рассказал о желании продолжить карьеру в кулачных боях

Известный российский кикбоксер Владислав Туйнов рассказал о желании продолжить карьеру в кулачных боях и выступать в американском промоушене BKFC.

«Bare Knuckle — это именно международный уровень и встреча со спортсменами со всего мира. Я на протяжении долгих лет в мировом кикбоксинге сражался со спортсменами со всего мира и одерживал победы. Bare Knuckle — это международный опыт и возможность стать именно мировым чемпионом и получить признание. Понятно, что цена выступлений в этой организации выше, поэтому заинтересован выступать там. Если мы берем организации, которые делали мне предложение в России, это внутренние разборки в плане борьбы за титул. Пока Денис Погодин удерживал перстень, я был заинтересован в том, чтобы провести с ним поединок, но зная то, что он боксер, я готов встретиться с ним по правилам бокса и доказать, что перстень Top Dog по праву принадлежал мне. Для российской аудитории это был бы хороший вызов. Денис не так давно одержал победу и находится в хорошей форме. Если он готов, можем встретиться в организации PRAVDA», — приводит слова Туйнова MMA.Metaratings.ru.

Туйнов провел три поединка на голых кулаках в компании Top Dog, победив Махмуда Масалова и Виталия Коваленко. Последний его бой с Павлом Шелестом в июле 2022 года завершился вничью.