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Сегодня, 14:30

Туйнов считает, что Муртазаев может досрочно выиграть у Пономарева

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский боец ММА Влад Туйнов дал свой прогноз на поединок между Исламом Муртазаевым и Сергеем Пономаревым.

«Муртазаева видел, еще когда он тренировался в клубе «Варяг». Если я не ошибаюсь, он еще там и тренируется, а я был на одном из мероприятий, когда он выиграл титул по тайскому боксу. Тогда я его заметил. Потом видел, что он также пробовал свои силы в тайском боксе, боксировал в различных организациях Китая и всегда показывал очень красивый тайский бокс и кикбоксинг», — приводит слова Туйнова РЕН ТВ.

Поединок состоится 17 февраля в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия».

Источник: https://ren.tv/news/v-rossii/1074145-tuinov-zaiavil-chto-murtazaev-mozhet-dosrochno-vyigrat-u-ponomareva
ММА
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