Английский боец UFC Аспиналл: «Подерусь с победителем боя Ган — Спивак, а потом побью Джонса»

Тяжеловес UFC Том Аспиналл (Великобритания) прокомментировал победу над Марчином Тыбурой (Польша) в главном поединке на турнире UFC Fight Night 224.

Бой в тяжелом весе завершился победой Аспиналла нокаутом в первом раунде.

«Этот год был для меня действительно сложным, я не был собой — в прошлом году. Это новая версия меня. Не буду говорить, что я вернулся, но мое тело и разум уже другие. Я готов.

Бой не показался мне легким. Марчин очень хороший парень. Давайте ему поаплодируем, он действительно приятный человек.

Я поеду в Париж, буду сидеть в первом ряду на поединке Сергея Спивака и Сирила Гана. И я подерусь с победителем, а потом я побью Джона Джонса», — сказал англичанин после боя.

На счету Аспиналла 13 побед и 3 поражения, у Тыбуры 24 победы при 8 поражениях.