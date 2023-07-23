Том Аспиналл получил денежный бонус за победу над Тыбурой

Британский тяжеловес Том Аспиналл (13-3) после победы над Марчином Тыбурой (24-8) техническим нокаутом в первом раунде на UFC Fight Night 224 заработал дополнительные 50 тысяч долларов в качестве бонуса за «Выступление вечера».

Также бонус за «Выступление вечера» получил шотландец Пол Крейг (17-6), который победил Андре Муниза (23-6) техническим нокаутом во втором раунде.

Бонус за «Бой вечера» получили Джонни Парсонс (9-3) и Дэнни Робертс (18-8). Парсонс победил Робертса техническим нокаутом во втором раунде.

Турнир UFC Fight Night 224 состоялся 22 июля в Лондоне, Великобритания.



