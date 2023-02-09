Деонтей Уайлдер готов провести с Нганну два боя: на ринге и в октагоне

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2) заявил, что хочет провести с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (17-3) два боя: один — по правилам бокса, второй — по правилам MMA.

«Я заинтересован в этом бое [с Нганну], я бы хотел провести его в Африке, — сказал Уайлдер Trill Boxing Talk. — Я знаю, что он (Нганну. — Прим. «СЭ») поступает по-своему, и я горжусь им за то, что он следует своему сердцу, делает то, что хочет. Я очень заинтересован в бое с ним, давай сделаем это, мужик. Два больших, черных супергероя. Я даже думал об одной идее: давай устроим два боя. Сперва ты придешь в мой спорт, а затем я — в твой. Я — настоящий воин. Я серьезно отношусь к этому. Я хочу попробовать что-то новое.

Парни из ММА всегда приходят в бокс и, конечно, у них нет боксерской стойки, так что фаворитами всегда будут боксеры. Ты на нашей территории, как в море с акулами. У меня нет опыта в смешанных единоборствах, но, конечно, если это случится, я пойду на тренировку и все такое. Я действительно готов пахать. Мне может это понравиться, и я могу перейти в MMA. Буду пинать ногами этих ублюдков!»

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.