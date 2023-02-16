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Сегодня, 11:23

Участник лиги по пощечинам Power Slap дисквалифицирован на 9 месяцев после положительного теста на кокаин

Давид Хачатрян
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Джон Кеннеди стал первым человеком лиги Даны Уайта Power Slap, которого Атлетическая комиссия штата Невада отстранила от соревнований из-за положительного теста на наркотики, сообщает MMA Fighting.

Кеннеди отстранен комиссией на 9 месяцев после положительного теста на кокаин сразу после турнира, прошедшего 30 ноября 2022 года. Кокаин классифицируется Всемирным антидопинговым агентством как вещество, вызывающее зависимость, и этот наркотик запрещен для всех спортсменов на всех соревнованиях.

В результате дисквалификации Кеннеди не будет допущен к соревнованиям как минимум до 30 августа 2023 года.

По данным сайта Power Slap, Кеннеди, чье прозвище «Шлепающий папа», имеет рекорд 2-2.

Дана Уайт
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