28 октября, 12:29

Участники чемпионата по рукопашному бою в Сургуте устроили массовую драку

Сергей Ярошенко

Участники и зрители устроили массовую драку во время чемпионата ХМАО по рукопашному бою, сообщает Ura.ru.

Турнир проходил в Сургуте в спорткомплексе «Таежный».

По информации источника, инцидент произошел после того, как один из болельщиков попытался пнуть участника. Полиция начала проверку конфликта.

Источник: Ura.ru
2

  • МаратХ

    В Сургуте уже была такая хрень, турнир там проводили в торговом центре еще.

    28.10.2025

  • Gordon

    Мой хороший знакомый - детско-юношеский тренер по единоборствам. Там после 2/3 турниров подобное. Потому что некоторые, у которых нет национальности, соответствующим образом себя ведут после поражений.

    28.10.2025

