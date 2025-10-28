Участники чемпионата по рукопашному бою в Сургуте устроили массовую драку

28 октября, 12:29
Участники и зрители устроили массовую драку во время чемпионата ХМАО по рукопашному бою, сообщает Ura.ru.
Турнир проходил в Сургуте в спорткомплексе «Таежный».
По информации источника, инцидент произошел после того, как один из болельщиков попытался пнуть участника. Полиция начала проверку конфликта.
МаратХ
В Сургуте уже была такая хрень, турнир там проводили в торговом центре еще.
28.10.2025
Gordon
Мой хороший знакомый - детско-юношеский тренер по единоборствам. Там после 2/3 турниров подобное. Потому что некоторые, у которых нет национальности, соответствующим образом себя ведут после поражений.
28.10.2025