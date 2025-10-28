Участники чемпионата по рукопашному бою в Сургуте устроили массовую драку

Участники и зрители устроили массовую драку во время чемпионата ХМАО по рукопашному бою, сообщает Ura.ru. Турнир проходил в Сургуте в спорткомплексе «Таежный». По информации источника, инцидент произошел после того, как один из болельщиков попытался пнуть участника. Полиция начала проверку конфликта.

МаратХ В Сургуте уже была такая хрень, турнир там проводили в торговом центре еще. 28.10.2025