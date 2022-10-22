UFC 280: Махачев победил Оливейру, Ян проиграл О'Мэлли и другие результаты турнира

В Абу-Даби завершился турнир UFC 280. В главном бою Ислам Махачев (23-1) победил Чарльза Оливейру (33-9) сабмишном во втором раунде. Приводим результаты всех боев турнира.

Основной кард:

Легкий вес: Ислам Махачев (Россия) победил Чарльза Оливейру (Бразилия) — Сабмишн, 2-й раунд.

Легчайший вес: Алджамейн Стерлинг (США) победил Ти Джея Диллашоу (США) — ТКО, 2-й раунд.

Легчайший вес: Шон О'Мэлли (США) победил Петра Яна (Россия) — Раздельное решение судей.

Легкий вес: Бенил Дариуш (США) победил Матеуша Гамрота (Польша) — Единогласное решение судей.

Промежуточный вес: Манон Фиоро (Франция) победила Кэтлин Чукагян (США) — Единогласное решение судей.

Предварительный кард:

Полусредний вес: Белал Мухаммад (США) победил Шона Брэди (США) — ТКО, 2-й раунд.

Средний вес: Кайо Борральо (Бразилия) победил Махмуда Мурадова (Узбекистан) — Единогласное решение судей.

Полутяжелый вес: Никита Крылов победил Волкана Оздемира (Швейцария) — Единогласное решение судей.

Полусредний вес: Абубакар Нурмагомедов (Россия) победил Гаджи Омаргаджиева (Россия) — Единогласное решение судей.

Средний вес: Армен Петросян (Армения) победил Эй Джея Добсона (США) — Единогласное решение судей.

Наилегчайший вес: Мухаммад Мокаев (Англия) победил Малкольма Гордона (Канада) — Сабмишн, 3-й раунд.

Легчайший вес: Карол Роса (Бразилия) победила Лину Лансберг (Швеция) — Решение большинства судей.