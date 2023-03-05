UFC 285: Джонс победил Гана и другие результаты турнира

Сегодня, 09:00
В Лас-Вегасе, США, завершился турнир UFC 285, в главном бою которого Джон Джонс (27-1) одолел Сирила Гана (11-2) и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Приводим результаты других боев турнира.
Тяжелый вес: Джон Джонс (США) победил Сирила Гана (Франция) — Сабмишн, 1-й раунд.
Наилегчайший вес: Алекса Грассо (Мексика) победила Валентину Шевченко (Киргизия) — Сабмишн, 4-й раунд.
Полусредний вес: Шавкат Рахмонов (Казахстан) победил Джеффа Нила (США) — Сабмишн, 3-й раунд.
Легкий вес: Матеуш Гамрот (Польша) победил Джалина Тернера (Гуам) — Раздельное решение судей.
Средний вес: Бо Никал (США) победил Джейми Пикетта (США) — Сабмишн, 2-й раунд.
Полулегкий вес: Коди Гарбрандт (США) победил Тревина Джонса (Гуам) — Единогласное решение судей.
Средний вес: Дрикус дю Плесси (ЮАР) победил Дерека Брансона (США) — ТКО, 2-й раунд.
Наилегчайший вес: Аманда Рибас (Бразилия) победила Вивиан Араужу (Бразилия) — Сабмишн, 2-й раунд.
Средний вес: Марк-Андре Баррио (Канада) победил Джулиана Маркеса (США) — ТКО, 2-й раунд.
Полусредний вес: Айан Гарри (Ирландия) победил Сонга Кинана (Китай) — ТКО, 3-й раунд.
Промежуточный вес: Камерон Саайман (ЮАР) победил Мана Мартинеса (США) — Решение большинства судей.
Минимальный вес: Табата Риччи (Бразилия) победила Джессику Пенн (США) — Сабмишн, 2-й раунд.
Полулегкий вес: Фарид Башарат (Великобритания) победил Дамона Блэкшира (США) — Единогласное решение судей.
Легкий вес: Лоик Раджабов (Таджикистан) победил Эстебана Рибовича (Аргентина) — Единогласное решение судей.