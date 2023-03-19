UFC 286: Эдвардс победил Усмана и другие результаты турнира

В Лондоне Великобритания, завершился турнир UFC 286, в главном бою которого Леон Эдвардс (21-3) победил Камару Усмана (20-3) и защитил пояс чемпиона в полусреднем весе. Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Полусредний вес (бой за титул): Леона Эдвардс (Великобритания) победил Камару Усмана (Нигерия) — Единогласное решение судей (48-46, 48-46, 47-47).

Легкий вес: Джастин Гэтжи (США) победил Рафаэля Физиева (Азербайджан) — Решение большинства судей (29-28, 29-28, 28-28).

Полусредний вес: Гуннар Нельсон (Исландия) победил Брайана Барберену (США) — Сабмишн, 1-й раунд.

Легчайший вес: Дженнифер Майя (Бразилия) победила Кейси О'Нилл (Шотландия) — Единогласное решение судей (30-27, 29-28, 29-28).

Средний вес: Марвин Веттори (Италия) победил Романа Долидзе (Грузия) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 30-27).

Предварительные бои:

Полулегкий вес: Джек Шор (Уэльс) победил Маквана Амирхани (Финляндия) — Сабмишн, 2-й раунд.

Легкий вес: Крис Данкан (Шотландия) победил Омара Моралеса (Венесуэла) — Раздельное решение судей (27-30, 29-28, 29-28).

Легкий вес: Янал Ашмоз (Израиль) победил Сэма Паттерсона (Великобритания) — КО, 1-й раунд.

Наилегчайший вес: Мухаммад Мокаев (Великобритания) победил Джафеля Фильо (Бразилия) — Сабмишн, 3-й раунд.

Ранние предварительные бои:

Полулегкий вес: Лерон Мерфи (Великобритания) победил Габриэля Сантоса (Бразилия) — Раздельное решение судей (28-29, 29-28, 29-28).

Средний вес: Кристиан Лерой Данкан (Великобритания) победил Душко Тодоровича (Сербия) — ТКО, 1-й раунд.

Наилегчайший вес: Джейк Хадли (Великобритания) победил Малкольма Гордона (Канада) — ТКО, 1-й раунд.

Наилегчайший вес: Джоэнн Вуд (Шотландия) победила Луану Каролину (Бразилия) — Раздельное решение судей (28-29, 30-27, 29-28).

Легкий вес: Джей Герберт (Великобритания) — Людовит Клейн (Словакия) — Ничья (29-27, 28-28, 28-28).

Наилегчайший вес: Вероника Маседо (Венесуэла) победила Джулиану Миллер (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).