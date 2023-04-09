Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 08:11

UFC 287: Адесанья нокаутировал Перейру и другие результаты турнира

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

В Майами, США, завершился турнир UFC 287, в главном бою которого Исраэль Адесанья (24-2) победил Алекса Перейру (7-2) нокаутом во втором раунде. Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Средний вес (бой за титул): Исраэль Адесанья (Нигерия) победил Алекса Перейру (Бразилия) — KO, 2-й раунд.

Полусредний вес: Гилберт Бернс (Бразилия) победил Хорхе Масвидаля (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 29-28) .

Легчайший вес: Роб Фонт (США) победил Эдриана Янеза (США) — TKO, 1-й раунд.

Полусредний вес: Кевин Холланд (США) победил Сантьяго Понциниббио (Аргентина) — KO, 3-й раунд.

Легчайший вес: Кристиан Родригес (США) победил Рауля Росаса-мл. (США) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Предварительные бои:

Средний вес: Келвин Гастелум (США) победил Криса Кертиса (США) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 30-27).

Минимальный вес: Луана Пинейру (Бразилия) победила Мишель Уотерсон (США) — Раздельное решение судей (28-29, 29-28, 29-28).

Средний вес: Джо Пифер (США) победил Джеральда Миршерта (США) — TKO, 1-й раунд.

Минимальный вес: Лупита Годинес (Мексика) победила Синтию Кальвильо (США) — Раздельное решение судей (28-29, 29-28, 30-27).

Ранние предварительные бои:

Промежуточный вес: Игнасио Бахамондес (Чили) победил Трея Огдена (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 29-28).

Полулегкий вес: Стив Гарсиа (США) победил Ша Илань (Китай) — KO, 2-й раунд.

Минимальный вес: Сэм Хьюз (США) победила Жаклин Аморим (Бразилия) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

UFC
ММА
0
Читайте также
Распалась самая необычная пара России. Они не выступали на соревнованиях больше года
«Ак Барс» в овертайме победил «Авангард» в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина
NYT сообщила об утечке в Сеть новых секретных документов США по Украине и Китаю
Летчик Су-27 одним боевым вылетом лишил националистов двух Ми-24 и одного Су-25
Президент Украины Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира
Участник набсовета Porsche предложил Путину план по выпуску авто «Волга»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Адесанья нокаутировал Перейру и вернул пояс чемпиона UFC в среднем весе

Хамзат Чимаев: «Поздравляю Адесанью с победой. Скоро увидимся»