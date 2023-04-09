UFC 287: Адесанья нокаутировал Перейру и другие результаты турнира

Сегодня, 08:11
В Майами, США, завершился турнир UFC 287, в главном бою которого Исраэль Адесанья (24-2) победил Алекса Перейру (7-2) нокаутом во втором раунде. Приводим результаты всех боев турнира.
Основные бои:
Средний вес (бой за титул): Исраэль Адесанья (Нигерия) победил Алекса Перейру (Бразилия) — KO, 2-й раунд.
Полусредний вес: Гилберт Бернс (Бразилия) победил Хорхе Масвидаля (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 29-28) .
Легчайший вес: Роб Фонт (США) победил Эдриана Янеза (США) — TKO, 1-й раунд.
Полусредний вес: Кевин Холланд (США) победил Сантьяго Понциниббио (Аргентина) — KO, 3-й раунд.
Легчайший вес: Кристиан Родригес (США) победил Рауля Росаса-мл. (США) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).
Предварительные бои:
Средний вес: Келвин Гастелум (США) победил Криса Кертиса (США) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 30-27).
Минимальный вес: Луана Пинейру (Бразилия) победила Мишель Уотерсон (США) — Раздельное решение судей (28-29, 29-28, 29-28).
Средний вес: Джо Пифер (США) победил Джеральда Миршерта (США) — TKO, 1-й раунд.
Минимальный вес: Лупита Годинес (Мексика) победила Синтию Кальвильо (США) — Раздельное решение судей (28-29, 29-28, 30-27).
Ранние предварительные бои:
Промежуточный вес: Игнасио Бахамондес (Чили) победил Трея Огдена (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 29-28).
Полулегкий вес: Стив Гарсиа (США) победил Ша Илань (Китай) — KO, 2-й раунд.
Минимальный вес: Сэм Хьюз (США) победила Жаклин Аморим (Бразилия) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).