UFC 287: Адесанья нокаутировал Перейру и другие результаты турнира

В Майами, США, завершился турнир UFC 287, в главном бою которого Исраэль Адесанья (24-2) победил Алекса Перейру (7-2) нокаутом во втором раунде. Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Средний вес (бой за титул): Исраэль Адесанья (Нигерия) победил Алекса Перейру (Бразилия) — KO, 2-й раунд.

Полусредний вес: Гилберт Бернс (Бразилия) победил Хорхе Масвидаля (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 29-28) .

Легчайший вес: Роб Фонт (США) победил Эдриана Янеза (США) — TKO, 1-й раунд.

Полусредний вес: Кевин Холланд (США) победил Сантьяго Понциниббио (Аргентина) — KO, 3-й раунд.

Легчайший вес: Кристиан Родригес (США) победил Рауля Росаса-мл. (США) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Предварительные бои:

Средний вес: Келвин Гастелум (США) победил Криса Кертиса (США) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 30-27).

Минимальный вес: Луана Пинейру (Бразилия) победила Мишель Уотерсон (США) — Раздельное решение судей (28-29, 29-28, 29-28).

Средний вес: Джо Пифер (США) победил Джеральда Миршерта (США) — TKO, 1-й раунд.

Минимальный вес: Лупита Годинес (Мексика) победила Синтию Кальвильо (США) — Раздельное решение судей (28-29, 29-28, 30-27).

Ранние предварительные бои:

Промежуточный вес: Игнасио Бахамондес (Чили) победил Трея Огдена (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 29-28).

Полулегкий вес: Стив Гарсиа (США) победил Ша Илань (Китай) — KO, 2-й раунд.

Минимальный вес: Сэм Хьюз (США) победила Жаклин Аморим (Бразилия) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).