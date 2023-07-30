В ночь с 29 на 30 июля, в воскресенье, в Солт-Лейк-Сити (США) в главном бою турнира UFC 291 подерутся американцы Дастин Порье и Джастин Гейджи (Гэтжи). Начало — примерно в 07.00 по московскому времени.

У 34-летнего Порье по прозвищу «Бриллиант» в ММА — 29 побед, 7 поражений и один бой был признан несостоявшимся. Он является бывшим временным чемпионом в легком весе и занимает второе место в рейтинге дивизиона.

На счету 34-летнего Гейджи — 24 победы и четыре поражения. Он занимает третье место в рейтинге дивизиона.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 291 и противостояния Фергюсон — Грин. Смотреть за видеотрансляцией боя можно будет в прямом эфире на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ» и в официальном приложении UFC Fight Pass.

UFC 291: время начала, основной кард и россияне на турнире