UFC 291, полный кард: все бои турнира

29 июля пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 291.

Поединки пройдут на арене «Vivint Arena» в Солт-Лейк-Сити, США.

В главном событии состоится схватка в легком весе между Дастином Порье и Джастином Гейджи.

В предварительном карде выступит российский боец среднего веса Роман Копылов (рекорд в ММА — 10-2), он проведет пятый бой в UFC, соперник — бразилец Клаудио Рибейро (11-3).

Расписание боев UFC 291

Предварительный кард

Стивен Томпсон — Мишель Перейра

Деррик Льюис — Марком Роджерио де Лима

Тревин Джайлс — Габриэль Бонфим

Роман Копылов — Клаудио Рибейро

Джейк Мэтьюз — Мигель Баеза

Си Джей Вергара — Винисиус Сальвадор

Мэтт Семельсбергер — Йохан Лейнесс

Джоан Калдервуд — Присцила Кашуэйра

Основной кард

Джастин Гэтжи — Дастин Порье

Ян Блахович — Алекс Перейра

Тони Фергюсон — Бобби Грин

Майкл Кьеза — Кевин Холланд

Следить за турниром можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ» и в официальном приложении UFC Fight Pass.

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