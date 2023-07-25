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Сегодня, 06:00

UFC 291, полный кард: все бои турнира

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Боец Джастин Гэтжи.
Джастин Гэтжи.
Фото Global Look Press
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29 июля пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 291.

Поединки пройдут на арене «Vivint Arena» в Солт-Лейк-Сити, США.

В главном событии состоится схватка в легком весе между Дастином Порье и Джастином Гейджи.

В предварительном карде выступит российский боец среднего веса Роман Копылов (рекорд в ММА — 10-2), он проведет пятый бой в UFC, соперник — бразилец Клаудио Рибейро (11-3).

Расписание боев UFC 291

Предварительный кард

  • Стивен Томпсон — Мишель Перейра
  • Деррик Льюис — Марком Роджерио де Лима
  • Тревин Джайлс — Габриэль Бонфим
  • Роман Копылов — Клаудио Рибейро
  • Джейк Мэтьюз — Мигель Баеза
  • Си Джей Вергара — Винисиус Сальвадор
  • Мэтт Семельсбергер — Йохан Лейнесс
  • Джоан Калдервуд — Присцила Кашуэйра

Основной кард

  • Джастин Гэтжи — Дастин Порье
  • Ян Блахович — Алекс Перейра
  • Тони Фергюсон — Бобби Грин
  • Майкл Кьеза — Кевин Холланд

Следить за турниром можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ» и в официальном приложении UFC Fight Pass.

UFC: турниры в июле 2023 года — даты и главные бои

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